رفض شكوى النصر ضد الهلال بشأن تحريض محمد كنو على إنهاء عقده

رفضت لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين بالاتحاد السعودي لكرة اليوم، الأحد، شكوى نادي النصر ضد نادي الهلال ورئيسه ومديره التنفيذي بشأن تحريض اللاعب محمد كنو على إنهاء عقده مع نادي النصر لسابقة إيقاع عقوبة المنع من التسجيل على نادي الهلال من قبل غرفة فض المنازعات ولعدم تقديم دليل على التحريض.
وأوضحت لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين في بيان رسمي لها بأن عبء الإثبات في العقوبات الرياضية يكون على النادي الجديد الموقع مع اللاعب (نادي الهلال)، بينما عبء الإثبات في العقوبات التأديبية يكون على مدعي المخالفة (نادي النصر)، وتستوجب ثبوتها بطرق الإثبات وفقاً لما تقضي به القاعدة العامة. وفق “أخبار 24”.
وكشفت لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين في حيثيات قرارها بأن القرار قابل للاستئناف أمام مركز التحكيم الرياضي السعودي.