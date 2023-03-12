الأربعاء إسدال الستار على قضية “مغدورة جدة”.. والمحكمة تستدعي والدها

من المقرر أن تُسدل المحكمة الجزائية بجدة، الأربعاء المقبل، الستار على قضية المعلمة وفاء الغامدي، المعروفة إعلامياً بـ”معلمة جدة المغدورة”، والتي ذهبت ضحيةً على يد زوجها، في جريمة هزت الرأي العام في جدة والمملكة، خلال شهر سبتمبر الماضي.
وبحسب معلومات توفرت لـ”أخبار 24″، فإن القاضي ناظر القضية، طالب خلال الجلسة التي عُقدت اليوم (الأحد) وشهدها وكيل ومحامي أولياء الدمـ بالإضافة إلى الجاني وموكله بالقضية، بحضور والد المغدورة، خلال الجلسة المقبلة، التي من المقرر أن تشهد النطق بالحكم على الجاني، والمحددة يوم الأربعاء المقبل، الموافق 15 مارس الجاري.
وكان الجاني “الزوج” قد أقرّ بجريمته خلال أول جلسات المحاكمة، وأنه قضى على الزوجة بطعنها بسكين، بعد أن تقدمت بشكوى لقسم الشرطة نظير خلافات متكررة بينهما.
وفي وقتٍ سابق، طالب أبناء المغدورة وبشدة من المحكمة، بالقصاص من والدهم، الذي حرمهم من عطف الأم، في خطوةٍ رفضها وكيل المتهم، تحت ذريعة صغر سن الأبناء، الذين لم يتجاوزوا السن القانونية.
كما أصر ذوو القتيلة وفاء الغامدي، في وقتٍ سابق، على تطبيق الشرع على الزوج والقصاص منه، نتيجة قتـل ابنتهم بدمٍـ بارد، بعد خلافات أسرية عديدة، تعرضت إثرها المجني عليها للضـرب على يد الجاني.