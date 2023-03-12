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جديد المحليات > بينهم سيدة.. إدانة 14 مخالفاً لنظام السوق المالية
12/03/2023   10:05 م

بينهم سيدة.. إدانة 14 مخالفاً لنظام السوق المالية

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أعلنت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية، اليوم (الأحد)، عن صدور قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية القطعي بإدانة مخالفين لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.

وأوضحت الأمانة، أنه تم إدانة وتغريم 14 مخالفاً لنظام سوق المال بينهم سيدة، حيث جاءت أكبر العقوبات بفرض غرامات مالية تصل إلى 520 ألف ريال وجاء أقلها 10 آلاف ريال إلى حساب هيئة السوق المالية، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على المحفظة الاستثمارية، فضلاً عن إلزامهم بإعادة مبالغ تراوحت بين 357 ألفاً و3 آلاف ريال.

وشددت الأمانة على أنه يحق للمتضررين من المخالفات التقدم إلى لجنة الفصل بدعوى فردية أو جماعية للمطالبة بالتعويض عن الضرر من هذه المخالفات، على أن يسبق ذلك تقديمُ شكوى إلى هيئة السوق المالية بهذا الشأن. وفق “أخبار 24”.

بينهم سيدة.. إدانة 14 مخالفاً لنظام السوق المالية

جديد المحليات
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