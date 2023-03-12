الشباب ينهي استعداداته قبل مواجهة القوة الجوية العراقي

اختتم نادي الشباب تدريباته على ملعب “جذع النخلة” استعدادًا لمواجهة أمام القوة الجوية العراقي، غدًا الاثنين، ضمن ذهاب المرحلة الثانية من بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية.
وانطلقت الحصة التدريبية بتمارين إحماء وتسخين، ثم مناورة تكتيكية في منتصف الملعب اطمأن من خلالها المدير الفني مورينو على جاهزية اللاعبين ثم تمارين فنية ترفيهية في منتصف الملعب.
ومن المنتظر الفائز من مواجهة الشباب والقوة الجوية العراقي ليواجه الفائز من مواجهتَي تشرين السوري والمريخ السوداني، ليصعد بعد ذلك الفائز إلى منافسات دور المجموعات ضمن المجموعة الثالثة، التي تضم النصر والزمالك المصري، وفريقاً رابعاً سيحدد لاحقًا. وفق “أخبار 24”.