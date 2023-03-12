فيصل بن بندر: “طيران الرياض” يبرز المدينة ضمن أكبر 10 اقتصادات بالعالم

أكد أمير منطقة الرياض، الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أن إعلان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، تأسيس صندوق الاستثمارات العامة لشركة “طيران الرياض” كناقل جوي وطني جديد، يأتي امتداداً لما تشهده المملكة من نهضة غير مسبوقة، في ظل متابعة وتوجيه من القيادة.
وشدد على أن هذا المشروع سيكون له بالغ الأثر في تطوير قطاع النقل، وتعزيز موقع المملكة الاستراتيجي، والإسهام في توفير مزيد من فرص السياحة والزيارة للمملكة؛ لتكون الرياض بوابة للعالم في الربط بين مختلف القارات، وجذب حركة المسافرين الدوليين؛ بما يدعم خطط جعل العاصمة الرياض ضمن أكبر 10 اقتصادات مدن في العالم، ومواكبة ما تشهده الرياض من نمو سكاني، ونشاط اقتصادي وسياحي، وثقافي وصناعي ورياضي.
وفي ذات السياق؛ ثمّن نائب أمير منطقة الرياض الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز كشف ولي العهد عن تأسيس صندوق الاستثمارات العامة لشركة “طيران الرياض” كناقل جوي وطني جديد. وفق “أخبار 24”.
وبدا الأمير محمد واثقاً من أن شركة طيران الرياض ستسهم في تعزيز مكانة المملكة كمركز نقل لوجستي عالمي نظراً لموقعها الاستراتيجي الرابط بين ثلاث قارات، وسيكون محفزاً للنمو الاقتصادي، وتنويع مصادره، وتوفير فرص العمل، وسيسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.