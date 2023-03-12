وكيله ينهي الجدل.. هل تعاطى “رومارينيو” المنشطات لمواجهة النصر؟

أثار محترف فريق الاتحاد، اللاعب البرازيلي رومارينيو، الجدل خلال الساعات الماضية، بعدما انتشرت أنباء عن احتمالية إيقافه؛ بسبب تناول المنشطات، وذلك عقب مباراة فريقه أمام النصر بدوري روشن.
وقاد رومارينيو، فريقه الاتحاد، لتحقيق فوز مثير، أمام نظيره النصر، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء الخميس، ضمن منافسات الجولة 20 (جولة يوم العلم) ضمن منافسات دوري روشن للمحترفين.
وقال وكيل رومارينيو، خلال تصريحات لشبكة “VIVA Sport”، إن ما يتم تداوله في وسائل التواصل، غير صحيح، ونتيجة الفحوصات لا تظهر إلا بعد ثلاثة أسابيع، واللاعب لا يهتم بما يتم نشره لأن تركيزه فقط على مساعدة الفريق في الملعب. وفق “أخبار 24”.
من جانبه، علق الإعلامي الرياضي، وليد الفراج، على هذه الأنباء قائلا خلال برنامجه “أكشن مع وليد”: “لا يبيعون لكم من الرخيص على السوشيال ميديا.. روما أخذ منه عينة بعد مباراة النصر، وأي نتيجه من لجنة المنشطات تخرج بعد شهرين”.
وتابع وليد الفراج: “يا جمهور الاتحاد كبر دماغك، أقول لكم من السنة الماضية، وما راح يخلص.. الهدف من هذه الأنباء هدفها هو ضغط الاتحاد بكمية من الكذب لتأثيره في مشواره بدوري روشن السعودي”.
مشاهد: إيش سالفة منشطات رومارينهو ؟#وليد_الفراج: لا يبيعون لكم من الرخيص .. أي نتيجة من لجنة المنشطات تخرج بعد شهرين .. الهدف ضغط #الاتحاد بكمية من الكذب#الاتحاد_النصر #أكشن_مع_وليد
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— أكشن مع وليد (@ActionMa3Waleed) March 11, 2023