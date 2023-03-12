كأس الملك: رونالدو لتعويض خيبة الدوري.. ومهمة ثأرية للهلال أمام الفتح

تسعى 8 فرق لنيل بطاقات التأهل لدور نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم، عندما تعود بدءًا من غدٍ الاثنين لتخوض غمار المسابقة، ولكن هذه المرة في ربع نهائي البطولة.
من جهته، النصر يطمح لتعويض خيبة خسارة صدارة الدوري السعودي لكرة القدم، ببلوغ نصف نهائي البطولة عندما يستضيف أبها في ربع النهائي الثلاثاء، فيما يحلُّ الاتحاد المتصدر ضيفًا يوم الاثنين على الفيحاء حامل اللقب.
وكان النصر قد تنازل عن الصدارة بخسارته أمام مطارده المباشر الاتحاد 1-0 الخميس؛ ما منح الاتحاد التقدم في الصدارة بفارق نقطة عن النصر الثاني، ولكن برغم هذه الانتكاسة للنصر، إلا أنه يتمسك بمسعاه نحو لقبه الأول في الدوري منذ عام 2019م مع تبقي 10 مراحل على النهاية، إذ سيحاول مصالحة جماهيره أولاً من خلال بلوغ نصف نهائي الكأس عندما يلاقي أبها صاحب المركز الثاني عشر في الدوري.
وسيفتقد النصر جهودَ البرازيلي أندرسون تاليسكا متصدر هدافي الدوري بـ(13) هدفًا والأرجنتيني بيتي مارتينيز للإصابة.
أما الاتحاد المنتشي من تربعه على صدارة الدوري متمسكًا بحلم التتويج الأول منذ 2009م، فيحلُّ ضيفًا على الفيحاء حامل اللقب الاثنين، متطلعًا للثأر على ملعب مدينة المجمعة الرياضية.
وسقط الاتحاد أمام منافسه 1-0 في نصف نهائي الموسم الماضي بهدف سجله محمد أبوسبعان كان كافيًا لصعود البرتقالي للمباراة النهائية والتتويج على حساب الهلال.
بدوره، يملك الفيحاء مهمة ثأرية بعد خسارته مباراة الكأس السوبر ضد الاتحاد هذا الموسم، إذ بلغ ربع نهائي الموسم الحالي بفوزه على الخليج 3 – 1، فيما تأهل الاتحاد على حساب الشباب بفضل ركلات الترجيح 4 – 3 بعد التعادل 1-1.
ومع أن نتائج الفيحاء تحسنت في الفترة الأخيرة ونجح في الابتعاد عن صراع الهبوط في الدوري، إلا أنه خسر مباراته الأخيرة أمام الشباب 2 – 3، لكنه يملك لاعبين مميزين أمثال حارسه الصربي فلاديمير ستويكوفيتش والبرازيلي باولينيو والنيجيري أنتوني نواكايمي والإسباني فيكتور رويز وسامي الخيبري وسلطان مندش.
في المقابل، يقدم الاتحاد موسمًا رائعًا، فبعد تتويجه بلقب الكأس السوبر وخطفه صدارة الدوري من النصر، يتطلع إلى مواصلة سلسلة نتائجه الإيجابية وبلوغ نصف نهائي الكأس، إذ يضمُّ في صفوفه مجموعة كبيرة من الأسماء المميزة أمثال حارسه البرازيلي مارسيلو غروهي ومواطنيه كورنادو ورومارينيو، والمصري أحمد حجازي والمغربي عبدالرزاق حمدالله وأحمد شراحيلي ومدالله العليان وعبدالعزيز البيشي.
وتنتظر الهلال مهمة ثأرية أمام ضيفه الفتح عندما يلتقيان على ملعب الأمير فيصل بن فهد الثلاثاء، لا سيما أنه سقط على أرضه أمام منافسه 2 – 1 الاثنين في مباراة مؤجلة من المرحلة الثامنة عشرة بالدوري.
ويغيب عن الهلال الذي يبلغ نهائي دوري أبطال آسيا المالي موسى ماريغا وياسر الشهراني وعبدالإله المالكي فيما تحوم الشكوك حول مشاركة الجناح سالم الدوسري الذي غاب عن مواجهة التعاون في الدوري بسب الإصابة.
في المقابل يقدم الفتح مستويات كبيرة ونتائج إيجابية، ويأمل في تجاوز عقبة مضيفه وتكرار فوزه على خصمه في أقل من أسبوع.
وتأهل الهلال لهذا الدور بعد الفوز على الاتفاق 4 – 0، فيما تأهل الفتح بعد الفوز على الطائي بركلات الترجيح بعد التعادل 2-2.
ويبحث الوحدة وضيفه الباطن عن بطاقة العبور عندما يلتقيان الثلاثاء على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بمكة المكرمة، في أول مواجهة تجمعهما في مسابقة كأس الملك.
وكانت المباراة مقررة الاثنين، لكن تم تأجيلها بعدما أعلن الباطن عبر حسابه على تويتر: “نظرًا لظروف الطيران تم تأجيل مغادرة الفريق الأول إلى جدة”، ومن ثم لملعب الشرائع بمكة المكرمة لملاقاة الوحدة الذي تأهل لهذا الدور عقب فوزه على ضمك 1 – 0، بينما تأهل الباطن إثر تغلبه على الرائد بنفس النتيجة. وفق “أخبار 24”.
ولم يخسر الوحدة أي مباراة في آخِر أربع مراحل في الدوري، حيث فاز في واحدة وتعادل في ثلاث، أبرزها أمام الهلال، ويحتل المركز الثالث عشر، ويقاتل للابتعاد عن صراع الهبوط، ويزيد من حظوظ الوحدة استعادته في الأيام الماضية عددًا من لاعبيه المصابين، وأصبح مكتمل الصفوف التي يبرز فيها حارسه المغربي منير المحمدي ومواطنه فيصل فجر والبرازيلي إنسيلمو دي مورايش والكوستاريكي أوسكار دوارتي، وعبدالله الحافظ ووليد باخشوين.
وبعد سلسلة طويلة من النتائج السلبية التي لم يحقق خلالها أي فوز، عاد الباطن من بعيد وسجل فوزين في آخِر ثلاث مباريات، لكنه ما زال يقبع في ذيل الترتيب، ويطمح في مواصلة مشواره في الكأس لتعويض خيبة الدوري.