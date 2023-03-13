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جديد المحليات > طقس اليوم.. استمرار فرص هطول الأمطار المصحوبة بالأتربة مع درجات حرارة معتدلة
13/03/2023   7:11 ص

طقس اليوم.. استمرار فرص هطول الأمطار المصحوبة بالأتربة مع درجات حرارة معتدلة

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أصدر المركز الوطني للأرصاد تقريره اليومي عن حالة الطقس المتوقعة اليوم (الإثنين) على مختلف مناطق المملكة.

وأوضح التقرير أن الفرصة لا تزال مهيأة بهطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي لجريان السيول، مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية وزخات من البرد على أجزاء من مناطق نجران وجازان وعسير والباحة ومكة المكرمة.

وأضاف أن الأمطار ستمتد كذلك إلى الأجزاء الشرقية من منطقة المدينة المنورة وعلى أجزاء من مناطق الرياض والقصيم وحائل والجوف والحدود الشمالية والشرقية، ولا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق. وفق “أخبار 24”.

وأشار إلى أن درجات الحرارة المتوقعة على عدد من المدن ستكون كالتالي: (30 درجة في مكة المكرمة وجدة، و29 درجة بالمدينة المنورة، و26 درجة بالرياض، و24 درجة بالدمام، و18 درجة في أبها).

طقس اليوم.. استمرار فرص هطول الأمطار المصحوبة بالأتربة مع درجات حرارة معتدلة

جديد المحليات
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