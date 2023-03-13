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جديد المحليات > “الأرصاد” تحذر من أمطار غزيرة على أجزاء من مكة حتى مساء اليوم
13/03/2023   7:10 ص

“الأرصاد” تحذر من أمطار غزيرة على أجزاء من مكة حتى مساء اليوم

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أصدر المركز الوطني للأرصاد، تحذيراً وعدة تنبيهات بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة اليوم (الإثنين) على أجزاء من مكة المكرمة، وكذلك تأثر بعض المناطق بحالة ضباب.

وأوضح المركز في تنبيه متقدم، أن منطقة مكة المكرمة تحديداً محافظة العرضيات وبعض المناطق المفتوحة والطرق السريعة ستشهد هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتساقط للبرد وسيول حتى الساعة (10:00) مساءً.

ونوه إلى أن مناطق الباحة وعسير ومكة المكرمة وحائل ستتأثر بحالة ضباب يصاحبها تدنٍ في مدى الرؤية حتى الساعة (09:00) صباحاً. وفق “أخبار 24”.

“الأرصاد” تحذر من أمطار غزيرة على أجزاء من مكة حتى مساء اليوم

جديد المحليات
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