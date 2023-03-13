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جديد المحليات > لحماية الصناعة المحلية.. “القصبي” يعتمد اللائحة التنفيذية لنظام المعالجات التجارية
13/03/2023   7:10 ص

لحماية الصناعة المحلية.. “القصبي” يعتمد اللائحة التنفيذية لنظام المعالجات التجارية

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اعتمد وزير التجارة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتجارة الخارجية الدكتور ماجد القصبي، اللائحة التنفيذية لنظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية، بناءً على نظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية.

ويهدف نظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية إلى حماية الصناعة المحلية في المملكة من الضرر الناتج عن الواردات المغرقة والمدعومة، والوقاية من الضرر الناتج عن الزيادة في الواردات، عَبْر فرض تدابير ضد هذه الواردات، والدفاع عن صادرات المملكة التي تتعرض لإجراءات المعالجات التجارية.

كما يتكوّن النظام من 37 مادة تنظيمية، موزّعة على اثنَيْ عشر فصلاً، تتعلّق بالتدابير النهائية والمؤقتة، بالإضافة إلى الشكاوى والتحقيقات والمراجعات، ومكافحة التحايل وغير ذلك من مواد. وفق “أخبار 24”.

الجدير بالذكر أن نظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية يساعد في تعزيز تنافُسية المنتجات الوطنية، وجذب استثمارات نوعية وصناعات جديدة تُسهم في تحقيق أهداف رؤية 2030.

لحماية الصناعة المحلية.. “القصبي” يعتمد اللائحة التنفيذية لنظام المعالجات التجارية

جديد المحليات
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