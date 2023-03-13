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جديد المحليات > بنك التنمية الاجتماعية يُخصص 24 مليار ريال لتمويل رواد الأعمال
13/03/2023   7:10 ص

بنك التنمية الاجتماعية يُخصص 24 مليار ريال لتمويل رواد الأعمال

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كشف بنك التنمية الاجتماعية عن تخصيص مبلغ 24 مليار ريال لتمويل رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والناشئة وأصحاب العمل الحر خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، وذلك خلال مشاركته في فعاليات ملتقى “بيبان 23”.

وتهدف تلك الخطوة إلى تمكين رواد الأعمال ودعمهم للمساهمة في تفعيل وتعزيز دور المنشآت الصغيرة والناشئة في الاقتصاد الوطني.

وأوضح الرئيس التنفيذي لبنك التنمية الاجتماعية إبراهيم الراشد، أن إعلان تخصيص مبلغ 24 مليار ريال يهدف إلى تقديم المزيد من الدعم التمويلي للمنشآت عبر منتجات وبرامج البنك، لتمكين رواد الأعمال من ممارسة أعمالهم.

ولفت إلى أن البنك يستمر في متابعة التنمية الاجتماعية والاقتصادية لضمان الكفاية لرواد الأعمال، بالإضافة إلى تقديم برامج التدريب والدعم التمكيني التي تستهدف رواد الأعمال وأصحاب الأفكار الطموح والمشاريع الصغيرة والناشئة من خلال مركز دلني للأعمال وتوفير مساحات عمل مشتركة لرواد الأعمال عن طريق جادة 30 لرفع نسب نجاح المنشآت وازدهارها. وفق “أخبار 24”.

بدوره وقع البنك 11 اتفاقية على هامش مشاركته في ملتقى “بيبان 23” لدعم رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والناشئة وممارسي العمل الحر مع الجهات والمنظمات المختصة؛ حيث تستهدف الاتفاقيات تطوير المشاريع الصغيرة والناشئة باعتبارها من أهم روافد عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة.

بنك التنمية الاجتماعية يُخصص 24 مليار ريال لتمويل رواد الأعمال

جديد المحليات
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