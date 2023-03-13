أعلنت الهيئة العامة للأمن الغذائي، اليوم (الإثنين)، أنها أتمت إجراءات ترسية الدفعة الأولى من القمح المستورد لعام 2023 بكمية 1.04 مليون طن للتوريد من مناشئ الاتحاد الأوروبي، أمريكا الشمالية والجنوبية، أستراليا، والبحر الأسود.
وقال محافظ الهيئة المهندس أحمد الفارس، إن التعاقد على هذه الدفعة يأتي في إطار تعزيز المخزون الاستراتيجي من القمح والحفاظ عليه عند المستويات الآمنة وتلبية كافة احتياجات شركات المطاحن من القمح.
وأضاف أن فترة وصول الدفعة الأولى المتعاقد عليها ستكون خلال يوليو وأغسطس 2023، بواقع 17 باخرة، موزعة على 6 بواخر لميناء جدة الإسلامي بكمية 363 ألف طن، وعدد 8 بواخر لميناء ينبع التجاري بكمية 490 ألف طن، وعدد 3 بواخر لميناء الملك عبدالعزيز بالدمام بكمية 190 ألف طن.
وأشار إلى أن 16 شركة عالمية مؤهلة ومتخصصة في تجارة الحبوب تنافست على الكمية المطلوبة، وتم الترسية على 6 شركات منها كانت عروضها مطابقة للمواصفات والأقل سعرا للشحنات المطلوبة.
وفق “أخبار 24”.