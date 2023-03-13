“التنمية الوطني”: تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة تجاوز 54 مليار ريال خلال 2022

أعلن صندوق التنمية الوطني خلال فعاليات ملتقى “بيبان 23” تجاوز التمويل المقدم من منظومة التنمية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة 54 مليار ريال لعام 2022.
وأوضح الصندوق، أن المساهمات شملت، برنامج كفالة بـ 30 مليار ريال، وصندوق التنمية الصناعية بـ 8 مليارات ريال، وبنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة بـ 7 مليارات ريال، وبنك التنمية الاجتماعية بـ 5,5 مليار ريال.
وتضمن برنامج التمويل كذلك الشركة السعودية للاستثمار الجريء بـ 1,7 مليار ريال، وبنك التصدير والاستيراد بـ 956 مليون ريال، وصندوق التنمية السياحي بـ 780 مليون ريال، والصندوق الثقافي بـ 111 مليون ريال.
وسلط محافظ الصندوق، الدكتور ستيفن جروف خلال كلمة ضمن فعاليات الملتقى الضوء على أهمية المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة للاقتصاد المحلي، ووصفها بمحرك النمو الاقتصادي والعمود الذي يرتكز عليه الاقتصاد.
وأشار إلى أن صندوق التنمية يهدف لتمكين نمو الأعمال على مختلف مراحل نموها، من نشأتها وحتى أن تصبح منشأة صغيرة أو متوسطة، ومن منشأة محلية إلى شركة عالمية رائدة. وفق “أخبار 24”.