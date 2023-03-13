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جديد المحليات > “الموارد البشرية” تدشن بوابتها الإلكترونية الجديدة
13/03/2023   2:41 م

“الموارد البشرية” تدشن بوابتها الإلكترونية الجديدة

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دشن مساعد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للخدمات المشتركة اسماعيل الغامدي البوابة الإلكترونية الجديدة للوزارة.

وجاء التدشين بعد أن طورت الوزارة بوابة رقمية موحدة وشاملة بأحدث التقنيات، وذلك بتوفير الخدمات الذاتية وتخصيص التجربة لأصحاب الأعمال والأفراد والجهات الحكومية والقطاع غير الربحي، لتقديم تجربة ميسرة تسهم في تعزيز جودة الحياة والشفافية ومبدأ التشاركية.

وأوضح مساعد الوزير أن البوابة الجديدة ستدعم التمكين والأفكار الإبداعية والتطوير المشترك للخدمات والمساهمة بتقدم المملكة في مؤشر الأمم المتحدة لتطور الحكومة الرقمية.  وفق “أخبار 24”.

“الموارد البشرية” تدشن بوابتها الإلكترونية الجديدة

جديد المحليات
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