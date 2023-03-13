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جديد المحليات > لتشجيع المستثمرين.. “الصحة” تعتمد 12 نشاطاً يتم الترخيص لها خلال يومين
13/03/2023   2:42 م

لتشجيع المستثمرين.. “الصحة” تعتمد 12 نشاطاً يتم الترخيص لها خلال يومين

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أكدت وزارة الصحة تبسيط إجراءات الترخيص لتشجيع المستثمرين للاستثمار في القطاع الصحي، إذ اعتمدت 12 نشاطاً صحياً فورياً يتم الترخيص لها خلال يومين إلى خمسة أيام عمل، باستثناء المستشفيات، والتى يستغرق إصدار الترخيص لها ما بين عشرة إلى عشرين يوماً عمل كحد أقصى .

وأوضحت الوزارة أنها طورت برنامجاً إلكترونياً لإصدار التراخيص الصحية للمستثمرين؛ لتعزيز قيم العدالة والشفافية، وتسهيل الحصول على التراخيص اللازمة، ولضمان شراكة مستدامة مع القطاع الصحي الخاص، إذ يعمل هذا النظام على أتمتة جميع الإجراءات، والربط مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.

وأعلنت أنها أضافت 7 أنشطة صحية جديدة في اللائحة التنفيذية لنظام المؤسسات الصحية الخاصة؛ لتصبح الأنشطة الصحية التي ترخصها الوزارة 41 نشاطاً صحياً ما بين مستشفيات عامة ومتخصصة، ومجمعات طبية عامة ومتخصصة، ومراكز أشعة ومختبرات طبية.

وأفادت بأنها وضعت في أولوياتها تنظيم، وإعادة هندسة إجراءات تراخيص المنشآت الصحية الخاصة، عن طريق وضع الأطر الرئيسية للسياسات، والإجراءات المنظمة لإصدارها، المبنيّة على السلامة الطبية والمهنية. وفق “أخبار 24”.

لتشجيع المستثمرين.. “الصحة” تعتمد 12 نشاطاً يتم الترخيص لها خلال يومين

جديد المحليات
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