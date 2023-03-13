فريق الوقاية من المواد الخطرة بـ”التعاون الخليجي” يبحث إعداد نظام استرشادي موحد

عقد الفريق الفني المختص بالوقاية من المواد الخطرة بدول مجلس التعاون الخليجي اجتماعه الـ6، يومي الأحد والإثنين، بالرياض، وذلك بناءً على ما جاء في محضر الاجتماع الـ31 للمديرين العامين للدفاع المدني بدول المجلس، بشأن أهمية العمل على إنشاء فرق ميدانية لدى الدول الأعضاء يعنى بالاستجابة الطارئة لمواجهة حوادث المواد الخطرة (CBRN).
وناقش الاجتماع عدد من المواضيع، من أهمها إعداد نظام استرشادي موحد بدول المجلس يعنى بالاستجابة الطارئة لمواجهة حوادث المواد الخطرة، بالإضافة إلى العمل على تحديد إطار كامل للإجراءات والمهام وعمليات التنسيق المشترك، الأمر الذي يسهل معه عملية طلب الدعم المشترك للاستجابة بين دول المجلس.
يذكر أن الاجتماع جاء تنفيذاً لقرار وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في اجتماعهم التاسع والثلاثين المنعقد في المملكة. وفق “أخبار 24”.