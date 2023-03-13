أصدر برنامج الأراضي البيضاء فواتير الدورة السابعة للمرحلة الأولى في حاضرة الدمام لعام 1444/1445هــ، داعيًا ملاك الأراضي المعنية إلى المبادرة بتطوير أراضيهم أو السداد خلال سنة من تاريخ إصدار الرسم.
وأوضح البرنامج في بيان، اليوم (الإثنين)، أنه سيترتب على عدم السداد خلال المدة المحددة مخالفة قد تصل إلى 100% من قيمة الرسم، إضافة إلى الإلزام بسداد الرسوم المستحقة.
وأضاف أنه يمكن للمستفيد الاستعلام برقم الصك فقط عن وجود رسم قائم على أي أرض بيضاء وكذلك تفاصيل الدورات الفوترية المتعلقة بالمدن الخاضعة للنظام من خلال زيارة الموقع الإلكتروني عبر الرابط.
وكان البرنامج قد أعلن إصدار الرسوم للمرحلة الثانية من رسوم الأراضي البيضاء في جدة ومكة المكرمة وحاضرة الدمام، مؤكدًا أن الأرض التي يملكها أكثر من مالك بصك واحد، تطبق عليها الرسوم بحيث يفرض الرسم على كل مالك وفقًا لحصته من الأرض.
وفق “أخبار 24”.