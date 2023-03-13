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جديد المحليات > تمديد إصدار تصاريح إسكان الحجاج بمكة لنهاية شعبان
13/03/2023   2:47 م

تمديد إصدار تصاريح إسكان الحجاج بمكة لنهاية شعبان

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قررت لجنة إسكان الحجاج بالعاصمة المقدسة تمديد فترة إصدار التصاريح الخاصة بالمنازل المعدة لإسكان الحجاج لتستمر حتى نهاية شهر شعبان الجاري 1444هـ.

وأكدت اللجنة أنها مستمرة في استقبال الطلبات عبر المكاتب الهندسية الاستشارية المعتمدة من أمانة العاصمة والدفاع المدني، التي تقوم بإجراء الكشف على مساكن الحجاج للتحقق من توفر الاشتراطات الواردة في اللائحة وتطبيقها ومنحها شهادة بذلك.

وشددت الأمانة على جميع أصحاب المباني الذين يرغبون في تأجيرها بتطبيق كافة الاشتراطات واستيفاء جميع عناصر السلامة والأمان المطلوب توفيرها وفقاً للائحة الاشتراطات الإنشائية واشتراطات السلامة، وسرعة التقدم وإصدار التصاريح كسباً للوقت وتفادياً للتأخير والازدحام. وفق “أخبار 24”.

تمديد إصدار تصاريح إسكان الحجاج بمكة لنهاية شعبان

جديد المحليات
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