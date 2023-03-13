بحضور 4 آلاف مشارك.. انطلاق فعاليات منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص غدًا

تنطلق غداً (الثلاثاء) أعمال منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص بمدينة بالرياض، بحضور 4 آلاف مشارك، وعدد من الجهات الحكومية، وأكثر من 50 جناحاً للشركات التابعة للصندوق.
ويستعرض المنتدى، وهو الأول من نوعه وتستمر أعماله على مدى يومين، دور الصندوق في تعزيز مشاركة القطاع الخاص، بهدف تنويع الاقتصاد وتعزيز تنافسيته، وزيادة حجم المحتوى المحلّي، وإطلاق قطاعات واعدة، واستحداث المزيد من فرص العمل.
ويأتي امتداداً لسلسلة من المبادرات التي أطلقها صندوق الاستثمارات العامة لتمكين القطاع الخاص، إذ صُمّم جدول أعمال المنتدى ليكون منصة للتواصل مع القطاع الخاص عبر استعراض مختلف أوجه التعاون والشراكة المتاحة في العديد من القطاعات الاستراتيجية، ومن ضمنها فرص توطين سلاسل الإمداد المحليّة في تلك القطاعات.
وسيشهد توقيع عدد من الاتفاقيات بين صندوق الاستثمارات العامة وشركاته التابعة مع القطاع الخاص؛ بهدف تعزيز التعاون المشترك بين الصندوق وشركاته مع القطاع الخاص المحلّي.
ومن جانبه أكد رئيس إدارة التنمية الوطنية في صندوق الاستثمارات العامة، جيري تود، أن الصندوق يؤدي دوراً محورياً في تمكين نمو القطاع الخاص المحلّي، إذ ترتكز أعمال المنتدى على استعراض الفرص ومجالات التعاون المتاحة مع شركات القطاع الخاص المحلّي عبر توطين سلاسل الإمداد المحليّة؛ بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030″.
وينعقد المنتدى من منطلق فلسفة استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة 2021- 2025، لتمكين القطاع الخاص، وتنويع الاقتصاد المحلّي والانتقال به إلى مستويات تنافسية عالمية؛ لدعم تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.
يذكر أن صندوق الاستثمارات العامة أسس، منذ عام 2017 وحتى الآن، 71 شركة، وأسهم في استحداث أكثر من 500 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة في مختلف القطاعات الحيوية الواعدة، كما قام الصندوق باستثمارات محلية بقيمة 311 مليار ريال سعودي بين عامي 2017 و2020. وفق “أخبار 24”.