دعما للمشاريع.. “التجارة الإلكترونية” يعلن توفير 10 آلاف متجر إلكتروني مجاني

أكد مجلس التجارة الإلكترونية أنه تم توفير متاجر إلكترونية مجانية لعدد 10 آلاف متجر إلكتروني يستفيد منها أصحاب السجلات التجارية، وحاملو وثائق العمل الحر، إلى جانب إتاحة الفرصة لعدد 300 مستفيد من الحصول على هوية وشعار مجاني وتصميم لكامل المتجر الإلكتروني، دعماً للمشاريع الإلكترونية الناشئة.
وأعلن المجلس، خلال فعاليات مشاركته في ملتقى “بيبان 23″، إطلاق عدة مبادرات مع جامعات ومراكز تدريب عالمية، وشركات كبرى رائدة، لتأهيل الراغبين في تعلم مهارات التجارة الإلكترونية، وتسهيل بدء العمل التجاري للمشاريع الناشئة.
وأشار إلى إطلاق “مبادرة تأهيل الكوادر الوطنية في التجارة الإلكترونية عبر المنصة الوطنية للتعليم الإلكتروني FutureX” بالتعاون مع المركز الوطني للتعليم الإلكتروني، والتي تهدف إلى توفير برامج ومسارات تدريبية لتأهيل الراغبين في تعلم مهارات التجارة الإلكترونية.
وأفاد بأن المبادرة تتميز بتوفر برامج متخصصة من جامعات وشركات عالمية متخصصة في مجال التعليم الإلكتروني تناسب أوقات المتدربين، إلى جانب الحصول على شهادات معتمدة لكل مقرر، إضافة إلى منح المجتازين للمسار التدريبي شهادة موثقة من المنصة الوطنية للتعليم الإلكتروني FutureX. وفق “أخبار 24”.