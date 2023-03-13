“ملكية العلا” تتعاون مع مركز “بومبيدو” للفنون والثقافات لتطوير متحف الفن المعاصر

وقعت الهيئة الملكية لمحافظة العلا اتفاقية شراكة مع المركز الوطني “جورج بومبيدو” للفنون والثقافات، بهدف تعزيز مكانة العلا كوجهة عالمية للتراث والثقافة والطبيعة والفنون.
وتم التوقيع بحضور وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان محافظ الهيئة الملكية لمحافظة العُلا، وبحضور وزيرة الثقافة الفرنسية السيدة ريما عبدالملك.
وسينضم مركز “بومبيدو” كشريك رئيسي للهيئة الملكية لمحافظة العلا لتطوير متحف الفن المعاصر في العُلا بما يعزز مكانته كمركز عالمي للفنون، حيث يضم المتحف أجنحة متعددة تتمازج خلالها الحدائق الفنية، ويعكس البيئة الطبيعية الثقافية في العلا.
ويعد التعاون مع مركز “بومبيدو” خطوة أُخرى في مسيرة تحقيق استراتيجية الفنون في العلا والمتمثل في تمكين مجتمع من الفنانين المحليين، ودعم المعرفة والمهارات في هذا المجال، وخلق الفرص التي تُعزز التقدم الاقتصادي، وكل ذلك يُعد جزءاً من مسيرة إبراز العلا كأكبر متحف حي في العالم.
وستمتد الشراكة إلى مجالاتٍ أُخرى ثقافية وفنية وإبداعية، لتضم ورش التدريب والتعليم، وورش في رعاية مقتنيات المتاحف، وإدارة المتاحف والمعارض.
وسيعرض متحف الفن المعاصر في العُلا مجموعة من الأعمال الفنية من القرن الحادي والعشرين في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب آسيا، وتركيبات ومنحوتات فنية متنوعة لفنانين عالميين، ومجموعة من الأعمال المتعلقة بفن الأرض. وفق “أخبار 24”.