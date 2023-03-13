محافظ الأحساء يزور أحد منازل جمعية ترميم

زار محافظ الأحساء الأمير سعود بن طلال بن بدر أحد المنازل التي تقوم جمعية ترميم بالمنطقة الشرقية بالإشراف على ترميمه لإحدى الأسر الأشد حاجة بمحافظة الأحساء.
واستمع محافظ الأحساء لشرح تعريفي عن مهمة ترميم من الأمين العام لجمعية ترميم علي الأسمري وما تقدمه من خدمات إسكانية وبرامج تنموية لأفراد الأسر المستفيدة لنقلهم من الاحتياج للاكتفاء، والتقى عدداً من المتطوعين والمتطوعات، مطلعاً على أعمال مبادرات ترميم التطوعية التي ينفذونها بمشاركة المهندسين والمهندسات في تشخيص حالة المنازل وتحديد احتياجاتها ثم تحديد خطوات وأولويات الترميم وفق ما يحتاجه كل منزل.
وأشاد الأمير سعود بجهود الجمعية وجهود المتطوعين والمتطوعات وما يحقق تطوعهم من أثر ملموس وجهود نوعية من خلال الارتقاء بالخدمات الإسكانية بالمحافظة والمساهمة في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 بالوصول إلى مليون متطوع.
وفق “أخبار 24”.