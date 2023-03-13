نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > تحت شعار “مع بعض طول السنة”.. انطلاق تقويم فعاليات جدة لعام 2023
13/03/2023   4:40 م

تحت شعار “مع بعض طول السنة”.. انطلاق تقويم فعاليات جدة لعام 2023

+ = -
573

أكد رئيس لجنة التقويم الوطني لمحافظة جدة، الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز انطلاق تقويم فعاليات مدينة جدة لعام 2023م بشكل فريد ومميز تحت شعار “مع بعض طول السنة”، إذ ستكون ممتدة على مدار العام حتى نهاية عام 2023م.

وأوضح الأمير عبدالله أن الفعاليات ستأتي بشكل مختلف امتدادا ومواكبة لرؤية طموح ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في هذا القطاع بما يلبي رغبة مختلف الفئات من الزوار محلياً وعالمياً إذ سيتضمن التقويم عدداً من المهرجانات والفعاليات العالمية والثقافية والبحرية.

وأبان أن تقويم فعاليات جدة على مدار عام 2023م سيستقطب كُبرى الشركات المحلية الوطنية والعالمية لخلق فعاليات متنوّعة ومبتكرة مناسبة لجميع الفئات المتنوعة من الزوار ومختلف الأعمار، وتحاكي طبيعة جدة الساحلية وتعكس هويتها وعمقها بمختلف مهرجانات تقويم فعاليات جدة.  وفق “أخبار 24”.

تحت شعار “مع بعض طول السنة”.. انطلاق تقويم فعاليات جدة لعام 2023

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885254131.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.