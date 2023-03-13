“موانئ”: ارتفاع المناولة بنسبة 7.7% والمسافنة 5.3% خلال فبراير الماضي

أعلنت الهيئة العامة للموانئ “موانئ” أن موانئها حققت ارتفاعًا في أعداد حاويات المُناولة لتصل خلال شهر فبراير لعام 2023 إلى نحو 623 ألف حاوية بزيادة 7.76% على نفس الفترة من عام 2022م الذي سجل 578 ألف حاوية قياسية.
وأوضحت الهيئة أن هذه الارتفاعات جاءت نتيجة لأعمال التوسعة والتطوير المستمرة التي ساهمت في زيادة قدرات مناولة الحاويات وتعزيز الكفاءة التشغيلية، وفي إطار تعزيز منظومة نقلٍ بحريٍ مستدامٍ ومزدهرٍ، وترسيخ مكانة المملكة كمركزٍ لوجستي عالمي.
وشهدت أعداد الحــاويات القياسية الصادرة خلال شهر فبراير 2023م زيادة نسبتها 12.75% لتصل إلى نحو 194 ألف حاوية مقارنة بـ 172 ألف في الشهر المقابل لعام 2022م، كما ارتفعت الحاويات الواردة بنسبة 5.95% لتصل إلى 194 ألف حاوية مقابل 183 ألف حاوية في فبراير لعام 2022م.
وارتفعت عمليات المُسافنة بنسبة 5.39% لتصل إلى نحو 235 ألف حاوية مقابل نحو 223 ألف حاوية في الشهر المقابل من عام 2022م؛ وذلك لاستخدام أحدث تقنيات المناولة والتشغيل عن بُعد، وإطلاق مجموعة خدمات لوجستية ذات كفاءة عالية وفق أعلى المواصفات والمعايير الدولية في صناعة الموانئ.
وبلغ عدد السيارات التي تم استيرادها عبر الموانئ نحو 81,6 ألف سيارة بزيادة 33.99% مقارنة بالفترة المقابلة في عام 2022م والتي حققت 60,898 سيارة، وشهدت الحركة الملاحية زيادة نسبتها 4.87% مسجلة 883 سفينة مقارنة بـ 842 في شهر فبراير لعام 2022م.
#إحصائيات_موانئ | الموانئ السعودية تسجل ارتفاعًا في أعداد حاويات المناولة بنسبة 7.76%، وأعداد حاويات المسافنة بنسبة 5.39%، كما شهدت زيادة في أعداد السيارات بنسبة 33.99%، وأعداد الركاب بنسبة 61.16% خلال شهر فبراير 2023م.
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— مـوانـئ | MAWANI (@MawaniKSA) March 13, 2023
وفق “أخبار 24”.