منها “القفاص”.. حرف متنوعة تجذب الزوار في مهرجان التمور بالأحساء

جذبت الحرف اليدوية بتنوعها واختلافها العديد من الزوار والسياح في مهرجان التمور بالأحساء بنسخته الثامنة، الذي تنظمه أمانة الأحساء بالتعاون مع عدد من الشركاء في قلعة الأحساء التراثية.
وشهد المهرجان الذي أقيم في سوق الفريج التراثي مشاركات متعددة من الحرف اليدوية، والمزارع الأحسائية، ومصانع التمور، والفعاليات الثقافية والتوعوية التي تناسب وتحاكي الأحساء والتمور.
وقال الحرفي علي الراشد لـ”أخبار 24″، إنه برع في حرفة “القفاص”، وهي عبارة عن تشكيل أثاث وأدوات المنزل من جريد النخيل، فيما أوضحت الرسامة إيمان المبرزي أنها تميزت بالرسم على الخشب والأواني المنزلية، بشكل إبداعي.
وأضاف عبد الهادي الفرحان أنه يقوم بالنحت على الخشب باستخدام جذوع الشجر، وتشكيلها بألوانها الطبيعية، وتنفيذ عدة قوالب منها، وأشارت سعاد محمد إلى أنها أبدعت في الخياطة والكروشيه، وصنع الملابس والمفارش بيديها.
ويعد مهرجان التمور بالأحساء من أهم المناسبات السنوية في المملكة من حيث مكانته الثقافية والاجتماعية والسياحية خاصة، كما أنه يعتبر فرصة للتعاون بين مزارعي ومنتجي التمر في الأحساء.
يُذكر أن النسخة السابقة للمهرجان سجلت حضور 700 ألف زائر على المستوى الإقليمي والدولي، وسط تحقيق قفزات نوعية في العرض والتسويق على نطاق أوسع، وهو ما يمثل استمراراً للتصاعدات النسبية في مخرجات التمور الأحسائية من حيث الجودة النوعية.
منها “القفاص”.. حرف متنوعة تجذب الزوار في #مهرجان_التمور بـ #الأحساءhttps://t.co/Fa0g8jcV2w pic.twitter.com/5L6ytbSzHo
— أخبار 24 (@Akhbaar24) March 13, 2023