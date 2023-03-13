“سلمان للإغاثة” يقدم مستلزمات طبية لمرضى الفشل الكلوي بحضرموت

سلّم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، الدفعة الثانية من محاليل ومستلزمات الاستصفاء الدموي لمراكز فاطمة صالح بابطين الطبية لرعاية مرضى الفشل الكلوي بوادي حضرموت.
وتشمل الدفعة الجديدة 1750 من محاليل الغسيل، و40 كيسا من المحاليل الملحية، و103 جوالين من المحاليل لتعقيم المكائن.
من جانبه، أكد وكيل محافظة حضرموت سالم بن شرمان، أن هذه المنحة المقدمة من المركز ستسد احتياجات مهمة لمراكز الغسيل الكلوي، وتجعلها تستمر في أداء مهامها الإنسانية.
وفي سياق متصل، واصل مركز الغسيل الكلوي بمديرية الغيضة في محافظة المهرة اليمنية، تقديم خدماته الطبية للمستفيدين، وذلك بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، إذ استقبل خلال شهر فبراير 132 مريضًا، بينهم 46 مريضًا، حصلوا على 364 جلسة غسيل كلوي مجدولة. وفق “أخبار 24”.
كما تلقى 86 مريضًا خدمات المعاينة والفحوصات الطبية في عيادة أمراض الكلى، وبلغت نسبة الذكور 61%، و39% للإناث، بينما شكلت نسبة النازحين 14%، والمقيمين 84%، وشكلت نسبة اللاجئين 2%.