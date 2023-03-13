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جديد المحليات > لدعم المواهب المحلية.. إقامة أول نسخة من مخيّم “Wall” الموسيقي في الرياض
13/03/2023   9:06 م

لدعم المواهب المحلية.. إقامة أول نسخة من مخيّم “Wall” الموسيقي في الرياض

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أعلنت شركة مرواس للإنتاج المرئي والمسموع شراكتها مع شركة الترفيه “مدل بيست ريكوردز” و”وال ريكوردينغز” لإقامة أول نسخة من مخيّم “Wall” الموسيقي في الرياض.

ويهدف المخيم الذي يضم 12 من أشهر منتجي الموسيقى محلياً وعالمياً إلى دعم المواهب المحلية وصنع جيل جديد من الفنانين المحليين، وذلك خلال الفترة ما بين 14 و18 من شهر مارس الجاري.

وسيخوض مشاركو المخيم تجربة فريدة من نوعها، حيث تم انتقاء قائمة معلمي الخطة التعليمية بعناية، يترأسها آفروجاك، و تشيكو روز، ورانسيدو، وتشاسنر، وينضم لهم الموزع الشهير زيد نديم، الذي لحّن عددًا كبيرًا من الأغاني لفنانين مخضرمين في منطقة الخليج.

وعبرت الرئيس التنفيذي لشركة مرواس ندى التويجري عن فخرها بالشراكة مع “مدل بيست” و”وال ريكوردينغز”، مؤكدةً سعيها لاكتشاف أشهر الفنّانين وصنّاع المحتوى مستقبلًا في مرواس.

وافتتح “مرواس” في 2022 ويهدف لدعم المجتمع السعودي الفني بكافة أشكاله، وبناء نظام بيئي لكامل الفنانين المحليين بتفاوت خبراتهم ومجالاتهم، وتمكين المواطن وإبداعه في محيط وافر بالعلم، داعم لموهبته، وزيادة، وعيه وثقافته الفنية والموسيقية.

تعاون بين "مرواس" و"مدل بيست" و"وال ريكوردينغز" لدعم المواهب الموسيقية المحلية

وفق “أخبار 24”.

لدعم المواهب المحلية.. إقامة أول نسخة من مخيّم “Wall” الموسيقي في الرياض

جديد المحليات
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