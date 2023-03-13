“مسام” تنزع 880 لغماً و677 ذخيرة بأنحاء اليمن خلال أسبوع واحد

تمكن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية “مسام”، من انتزاع 880 لغمًا مضادًا للدبابات و677 ذخيرة غير متفجرة، وعبوتين ناسفتين، زرعها الحوثيون بمختلف المناطق اليمنية، وذلك خلال الأسبوع الأول من شهر مارس الجاري.
ونزع فريق “مسام” ذخيرتين غير منفجرتين في محافظة عدن، ونزع لغما واحدا مضادا للأفراد في مديرية قعطبة بمحافظة الضالع، وفي مديرية حيس بمحافظة الحديدة جرى نزع 8 ألغام مضادة للدبابات و16 ذخيرة غير منفجرة.
كما تمكن فريق “مسام” من نزع 100 لغم مضاد للدبابات و200 ذخيرة غير منفجرة في مديرية حريب بمأرب، بالإضافة إلى نزع لغم مضاد للأفراد و9 ألغام مضادة للدبابات وذخيرة واحدة غير منفجرة. وفق “أخبار 24”.
وفي محافظة شبوة، نزع الفريق ذخيرة غير منفجرة في مديرية عين، ولغما واحدا مضادا للأفراد في مديرية بيحان، بالإضافة إلى 62 لغما مضادا للدبابات و5 ذخائر غير منفجرة وعبوة ناسفة واحدة مبتكرة في مديرية عسيلان.
وواصل الفريق جهوده بنزع ذخيرة غير منفجرة في محافظة تعز، و5 ألغام مضادة للدبابات، و113 ذخيرة غير منفجرة في مديرية المخاء، و11 لغما مضادا للدبابات و11 ذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة واحدة مبتكرة في مديرية مقبنة.
كما تم نزع لغمين مضادين للدبابات، و9 ذخائر غير منفجرة في مديرية موزع، بالإضافة إلى نزع لغم مضاد للدبابات و318 ذخيرة غير منفجرة في ذباب.
وبلغ عدد الألغام التي نزعت منذ بداية مشروع “مسام” 390.58 ألف لغم زرعتها المليشيا الحوثية بعشوائية في الأرجاء اليمنية.