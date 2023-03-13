سمو محافظ الخرج يستقبل رئيس وأعضاء مجلس ادارة جمعية تحفيظ القرآن الكريم

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن محمد بن سعد بن عبدالعزيز محافظ الخرج في مكتبه بديوان المحافظة اليوم الاثنين ١٤٤٤/٠٨/٢١هـ، رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم (ارتق) والمركز الخيري للعناية بالمصحف الشريف بمحافظة الخرج الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز الجريوي يرافقه أعضاء مجلس الإدارة.
واطلع سموه على أنشطة الجمعية وإنجازاتها خلال العام الحالي ،كذلك على الخطط المستقبلية للجمعية والمركز الخيري للعناية بالمصحف الشريف.
ونوه سموه على أهمية العناية بالمصحف الشريف، متمنياً للجمعية دوام التوفيق والسداد.