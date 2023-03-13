سمو محافظ الخرج يستقبل قائد قاعدة الأمير سلطان الجوية

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن محمد بن سعد بن عبدالعزيز محافظ الخرج بمكتبه بديوان المحافظة اليوم الاثنين الموافق ١٤٤٤/٠٨/٢١هـ قائد قاعدة الأمير سلطان الجوية اللواء الطيار الركن محسن بن سعيد الزهراني.
وفي بداية اللقاء رحب سموه بقائد قاعدة الأمير سلطان الجوية والوفد المرافق معه، متمنياً لهم ومنسوبي القاعدة دوام التوفيق والعطاء للوطن بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله -.
من جانبه أعرب اللواء الزهراني عن شكره لسمو محافظ الخرج .
وفي الختام تسّلم سمو المحافظ درعاً تذكرياً من قائد قاعدة الأمير سلطان الجوية .