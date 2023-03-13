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جديد الخرج > سمو محافظ الخرج يستقبل مدير مكتب وزارة الرياضة ورؤساء الأندية بالخرج
13/03/2023   9:14 م

سمو محافظ الخرج يستقبل مدير مكتب وزارة الرياضة ورؤساء الأندية بالخرج

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن محمد بن سعد بن عبدالعزيز محافظ الخرج بمكتبه بديوان المحافظة اليوم الاثنين الموافق ١٤٤٤/٠٨/٢١هـ مدير مكتب وزارة الرياضة بالخرج فيصل بن عبدالله العميري ورؤساء الأندية الرياضية بالمحافظة.

في بداية الاستقبال استمع سموه لنبذه عن أنشطة الأندية وعن ومنجزاتها ومشاركاتها في مختلف المنافسات الرياضية بالمملكة.

وأكد سموه على تعزيز عمل الأندية في برامج المسؤلية الاجتماعية والثقافيه واحتضان المواهب الشابة التي تزخر بها المحافظة في جميع الألعاب.

ونوه سموه الى الدعم الكبير من القيادة الرشيدة – أيدها الله – الذي يتلقاه الرياضيين في المملكة بمختلف الفئات الرياضية. متمنيًا التوفيق لجميع أندية المحافظة.

سمو محافظ الخرج يستقبل مدير مكتب وزارة الرياضة ورؤساء الأندية بالخرج

جديد الخرج
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