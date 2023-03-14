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جديد المحليات > شاهد.. هطول أمطار غزيرة على العاصمة الرياض
14/03/2023   7:02 ص

شاهد.. هطول أمطار غزيرة على العاصمة الرياض

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شهدت مدينة الرياض هطول أمطار غزيرة اليوم (الثلاثاء) في وقت متأخر بعدد من الأحياء، حيث امتلأت الشوارع بالمياه.

وكان المركز الوطني للأرصاد قد نبه إلى استمرار هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة يصاحبها رياح نشطة مثيرة للغبار والأتربة تؤدي لتدنٍ في الرؤية الأفقية على معظم المناطق.

وأشار المركز إلى أن منطقة الرياض من بين المناطق التي ستشملها تلك الحالة الجوية، والتي من المتوقع أن تستمر حتى يوم الخميس المقبل.

وفق “أخبار 24”.

شاهد.. هطول أمطار غزيرة على العاصمة الرياض

جديد المحليات
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