“البلدية والإسكان” تستعرض نجاحاتها بقطاع العقار خلال معرض بفرنسا

تستعرض وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان نجاحات المملكة في قطاع العقار وتنمية المدن، خلال مشاركتها في معرض “ MIPIM “، الحدث الدولي الأبرز في مجال العقار والاستثمار، والذي تحتضنه مدينة كان الفرنسية، خلال الفترة من 14 – 17 مارس الجاري.
وتشارك في المعرض أيضاً وزارة الاستثمار وعدد من الجهات الحكومية والخاصة، وذلك للاطلاع على أحدث الابتكارات والمشاريع في القطاع العقاري عالمياً، بالإضافة لطرح الأهداف الاستراتيجية والمشاريع السعودية والمزايا التنافسية وحجم وتنوع الفرص الواعدة في القطاع العقاري بالمملكة. وفق “أخبار 24”.
من جانبه، أكد نائب وزير “البلدية والإسكان” رئيس وفدها للمؤتمر المهندس عبدالله البدير، أن المشاركة جاءت انطلاقاً من دور الوزارة في تنمية المدن، واستقطاب أحدث التجارب العالمية لخدمة مواطنيها والارتقاء بخدمات القطاع العقاري ومخرجاته.