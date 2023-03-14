نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > “البلدية والإسكان” تستعرض نجاحاتها بقطاع العقار خلال معرض بفرنسا
14/03/2023   7:02 ص

“البلدية والإسكان” تستعرض نجاحاتها بقطاع العقار خلال معرض بفرنسا

+ = -
469

تستعرض وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان نجاحات المملكة في قطاع العقار وتنمية المدن، خلال مشاركتها في معرض “‏ MIPIM “، الحدث الدولي الأبرز في مجال العقار والاستثمار، والذي تحتضنه مدينة كان الفرنسية، خلال الفترة من 14 – 17 مارس الجاري.

وتشارك في المعرض أيضاً وزارة الاستثمار وعدد من الجهات الحكومية والخاصة، وذلك للاطلاع على أحدث الابتكارات والمشاريع في القطاع العقاري عالمياً، بالإضافة لطرح الأهداف الاستراتيجية والمشاريع السعودية والمزايا التنافسية وحجم وتنوع الفرص الواعدة في القطاع العقاري بالمملكة. وفق “أخبار 24”.

من جانبه، أكد نائب وزير “البلدية والإسكان” رئيس وفدها للمؤتمر المهندس عبدالله البدير، أن المشاركة جاءت انطلاقاً من دور الوزارة في تنمية المدن، واستقطاب أحدث التجارب العالمية لخدمة مواطنيها والارتقاء بخدمات القطاع العقاري ومخرجاته.

“البلدية والإسكان” تستعرض نجاحاتها بقطاع العقار خلال معرض بفرنسا

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885254207.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.