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جديد المحليات > “البحر الأحمر السينمائي” يختار 12 مشروعاً للمشاركة في “اللودج” 2023
14/03/2023   7:02 ص

“البحر الأحمر السينمائي” يختار 12 مشروعاً للمشاركة في “اللودج” 2023

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اختار مهرجان البحر الأحمر السينمائي 12 مشروعاً للمشاركة في “اللودج”، ضمن دورة هذا العام، من أجل الارتقاء بجودة إمكانات المواهب الناشئة وتقديمها للساحة الدوليّة.

ويشتمل “اللودج” لهذا العام على 5 ورش عمل مكثّفة، تعمل على إثراء مجموعة متنوعة من المواهب ضمن المراحل الأولى من مسيرتهم المهنية بأساسيات وأدوات صناعة الأفلام لتقديم قصص مبتكرة على الشاشة.

وتبدأ ورشة العمل الأولى في مدينة صناعة الأفلام السعودية بالعُلا، على أن تُختتم الورشة الأخيرة بالتزامن مع الدورة الثالثة لمهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي في الفترة من 30 نوفمبر- 9 ديسمبر في جدة. وفق “أخبار 24”.

وتغطّي الورش منهجاً متكاملاً في أساسيات الصناعة ابتداءً من المونتاج وهندسة الصوت وصولاً إلى المراحل المتقدّمة من عملية صناعة الأفلام، كمرحلة ما بعد الإنتاج وإستراتيجيات البيع.

“البحر الأحمر السينمائي” يختار 12 مشروعاً للمشاركة في “اللودج” 2023

جديد المحليات
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