رئيس لجنة “العقار” : لا يوجد مقياس معين لأسعار الأراضي

قال رئيس اللجنة الوطنية للعقار في اتحاد الغرف التجارية، محمد عبدالله المرشد، إن ارتفاع أسعار العقار في المملكة ليس له مقياس معين، ولكن يخضع إلى العرض والطلب.
أضاف المرشد، خلال حديثه لـ “أخبار 24”: “حينما ننزل إلى الطبيعة ونرى المشاريع التي تقوم بها الحكومة، فإنها تعطي أملًا كبيرًا في مستقبل السوق العقاري بالمملكة”، مشيرًا إلى ضرورة عمل القطاعين الخاص والعام معًا في هذا الملف.
وأكد أن وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ضخت الكثير من الأراضي لمعادلة السوق، وجعله في متناول الجميع، ولكن بلا شك هناك حزمة من القرارات وجودها سوف يحقق المبتغى، مشددًا على أهمية العنصر البشري، كونه جزءًا من مستقبل السوق.
رئيس لجنة #العقار لـ #أخبار24: لا يوجد مقياس معين لأسعار الأراضيhttps://t.co/jyI1nCLabb pic.twitter.com/XWHyBrCszN
— أخبار 24 (@Akhbaar24) March 13, 2023