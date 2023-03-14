دشنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، استراتيجية صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” وهويته، وذلك بحضور وزير التنمية البشرية والتنمية الاجتماعية أحمد الراجحي.
وقال الراجحي، عبر حسابه على “تويتر”: “مع تدشين الاستراتيجية والهوية الجديدة لصندوق تنمية الموارد البشرية شراكة وتمكين، نواصل العمل لتنمية رأس المال البشري، وتحفيز القطاع الخاص على المساهمة في التوطين، وتعزيز الشراكة مع مؤسسات المجتمع، وتمكين الكوادر الوطنية، وزيادة تنافسيتها وكفاءتها في سوق العمل”.
فيما أكد المدير العام لـ”هدف”، تركي الجعويني، أن الصندوق ساهم في دعم توظيف نحو 400 ألف مستفيد للعمل في منشآت القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن مصروفات برامج الدعم الموجهة للإرشاد والتدريب والتمكين نحو 5.6 مليار ريال.
وفق “أخبار 24”.