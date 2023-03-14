إسدال ستار “بيبان 23” بأرقام قياسية.. والحصيلة “52 مليار” ريال

مع إسدال ستار ملتقى بيبان 23 اليوم الإثنين، والذي نظمته الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت”، على مدى 5 أيام، رقماً قياسياً في قيمة مبالغ الاتفاقيات والإطلاقات، والتي بلغت أكثر من 52 مليار ريال، أي يقارب (13.8) مليار دولار، فيما وصل عدد زوار الملتقى، الى أكثر من 145 ألف زائر.
ووقَّعت “منشآت” اتفاقيات تعاون مع (البنك الأهلي السعودي، والبنك العربي الوطني، وبنك ساب، ومصرف الإنماء، وبنك البلاد، وشركة الجبر للتمويل، وشركة الأمثل للتمويل، وشركة عبد اللطيف جميل للتمويل)؛ بهدف تقديم برامج ومنتجات تمويلية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، فيما جددت اتفاقياتها مع (مصرف الراجحي، والبنك السعودي الفرنسي، وبنك الرياض)، وذلك بمبالغ تصل إلى 11 مليار ريال.
وأعلن بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة خلال الملتقى تقديم منتجات تمويلية للمنشآت بقيمة 10.5 مليار ريال لمدة 3 سنوات، فيما وقَّع برنامج ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (كفالة) اتفاقيات بلغت قيمتها 5.88 مليار ريال، في حين كشف بنك التنمية الاجتماعية عن تخصيص 24 مليار ريال لتمويل رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والناشئة، وأصحاب العمل الحر لمدة 3 سنوات.
وشهد اليوم الأخير من الملتقى توقيع “منشآت” عدداً من مذكرات التفاهم مع العديد من الجهات الحكومية، منها مذكرة تفاهم مع وزارة الرياضة، لإطلاق حاضنات وإقامة تحديات في القطاع الرياضي، وتوقيع مذكرة تفاهم مع صندوق التنمية العقارية، لإطلاق برنامج تطوير لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة العاملة في نشاط التطوير العقاري؛ لتمكينها من المساهمة في تحقيق تنمية عمرانية شاملة في مختلف مناطق المملكة.
وأبرمت مذكرةَ تفاهم مع عدد من الشركات؛ منها شركة داون تاون السعودية؛ بهدف دعم وتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى مذكرة تفاهم أخرى وقَّعتها منشآت مع شركة Nine66 التابعة لصندوق الاستثمارات العامة؛ بهدف دعم رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة في قطاع الألعاب الإلكترونية، كما وقَّعت منشآت مذكرات تفاهم مع شركة Gartner وشركة Silicon Valley وشركة Slingshot للتعاون كمقدمي خدمات للمنشآت متسارعة النمو في برنامج طموح.
وكان الملتقى قد شهد خلال أيامه الخمسة، تجمعاً كبيراً لرواد الأعمال من مختلف دول العالم، وأقيمت خلاله العديد من الفعاليات، تضمنت أكثر من 300 جلسة حوارية وورشة عمل، شارك فيها ما يزيد على 350 متحدثاً عالمياً ومحلياً.
وفق “أخبار 24”.