“جبل اللوز” يكتسي البياض بعد تساقط الثلوج

غطت الثلوج الكثيفة جبل اللوز الشهير شمال غرب المملكة بمنطقة تبوك، لتحوله إلى لوحة بيضاء بديعة تخطف الألباب.
وأظهرت مقاطع مصورة زخات الثلوج وهي تتساقط على الجبل وقد ظهر ملتحفا بالأبيض وسط كتلة هوائية شديدة البرودة على المنطقة.
وكان المركز الوطني للأرصاد توقع هطول أمطار رعدية اليوم (الثلاثاء) تؤدي لجريان سيول مصحوبة بزخات برد على الحدود الشمالية، الجوف وتبوك تمتد للمدينة المنورة وتساقط الثلوج على (جبل اللوز- علقان)، وكذلك أمطار رعدية تؤدي لجريان السيول مصحوبة بزخات برد على نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والرياض. وفق “أخبار 24”.