المملكة تقفز 15 مرتبة في مؤشر الابتكار العالمي

قفزت المملكة 15 مرتبة في مؤشر الابتكار العالمي لعام 2022م، الصادر عن المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO)، وذلك بعد أقل من عام من إعلان ولي العهد رئيس اللجنة العليا للبحث والتطوير والابتكار الأمير محمد بن سلمان، التطلُّعات والأولويات الوطنية للبحث والتطوير والابتكار.
وطبقاً لتقرير نشرته “مجلة فوربس”، فإن المملكة تُعد إحدى أسرع الدول تحولاً على مستوى العالم، نتيجة العمل على تنويع اقتصاداتها بالدخول في قطاعات جديدة أسهمت في تطوير منظومة الابتكار الوطنية خلال العقد الماضي.
تطور مجالات البحث العلمي
وتعد القفزة التي حققتها المملكة عام 2022م في مؤشر الابتكار العالمي خير شاهد على حجم التطور الحاصل في مجالات البحث والتطوير والابتكار.
واستشهدت “فوربس” في تقريرها الذي شمل إسهامات 10 شركات سعودية في موضوعات الابتكار، بشركة “أرامكو” التي كان مجموع ما حصلت عليه من براءات الاختراع منذ تأسيسها في 1933م حتى 2010م نحو 100 براءة اختراع.
وفي عام 2021م فقط حصلت “أرامكو” على 864 براءة اختراع من المكتب الأمريكي لبراءات الاختراع والعلامات التجارية، لتصل للمرتبة الأولى عالميا بقطاع النفط والغاز، وتدخل قائمة أفضل 50 شركة وجامعة حصلت على براءات اختراع هذا العام، وفي 2022م، عززت الشركة جهودها بالبحث والابتكار مع ارتفاع عدد براءات الاختراع إلى 963 براءة.
تطور البنية التحتية الرقمية
وعلى صعيد البنية التحتية الرقمية، حازت المملكة على المرتبة الثانية بين دول مجموعة العشرين (G20) وفق تقرير 2021م للتنافسية الرقمية، الصادر عن المركز الأوروبي للتنافسية الرقمية.
وكان 2017م شهد دخول شركة سعودية واحدة فقط ضمن قائمة “فوربس” للشركات الناشئة الأكثر تمويلاً في الشرق الأوسط، زادت إلى شركتين في عام 2020م، وفي هذا العام زاد العدد ليصل إلى 5 شركات سعودية ضمن المراكز العشرة الأولى في القائمة.
وصبّت المملكة تركيزها ضمن جهود الابتكار على الاستدامة إذ أعلنت التزامها بزيادة نسبة توليد الطاقة من مصادر متجددة للوصول إلى نسبة 50% بحلول عام 2030م، تمهيداً لتحقيق الحياد الصفري بحلول عام 2060م.
وفي النطاق ذاته، دخلت المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة (SWCC) موسوعة غينيس للأرقام القياسية، بتحقيق رقمٍ قياسيٍ جديد كونها محطة تحلية المياه الأقل استهلاكاً للطاقة في العالم، بمعدل 2.27 كيلو واط/ ساعة لكل متر مكعب من المياه المحلاة.
تطلعات المملكة في البحث العلمي
وسعت هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار (RDIA)، بالتعاون مع “فوربس” الشرق الأوسط، من خلال هذا التقرير إلى استعراض أكثر 10 شركات ابتكاراً في المملكة بكل قطاع من القطاعات الأربعة للأولويات الوطنية في المملكة، بما مجموعه 40 شركة، حيث شملت القائمة (أرامكو، سابك، نيوم، stc، معادن، المراعي، مصرف الراجحي، مجموعة الحبيب الطبية، أكوا باور، البنك الأهلي).
يذكر أنه في يونيو الماضي، أعلن ولي العهد التطلُّعات والأولويات الوطنية للبحث والتطوير والابتكار في المملكة للعقدين المُقبلين، والتي تستند إلى 4 أولويات رئيسية تتمثل في صحة الإنسان، واستدامة البيئة والاحتياجات الأساسية، والريادة في الطاقة والصناعة، واقتصاديات المُستقبل، بما يُعزز من تنافسية المملكة وريادتها عالمياً.وفق “أخبار 24”.
وتستهدف التطلعات والأولويات الوطنية للمملكة في مجال الابتكار أن تصبح من رواد الابتكار في العالم، حيث سيصل الإنفاق السنوي على القطاع إلى 2.5% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2040م، ليُسهم القطاع في تنمية وتنويع الاقتصاد الوطني من خلال إضافة 60 مليار ريال إلى الناتج المحلي الإجمالي، واستحداث آلاف الوظائف النوعية.