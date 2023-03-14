توفر آلاف فرص العمل..”ملكية الجبيل” توقع عقوداً استثمارية بـ 8 مليارات ريال

وقعت الهيئة الملكية بالجبيل العديد من الاتفاقيات والعقود الاستثمارية بأكثر من 8 مليارات ريال، وذلك بحضور وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، ورئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع المهندس خالد السالم .
وأبرمت الهيئة اتفاقية مع المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي لإنشاء مقر وباستثمار يقدر بـ 270 مليون ريال، بالإضافة إلى توفير عدد 80 فرصة وظيفية للمواطنين والمواطنات، ومع شركة إيربرودكتس القدرة للطاقة لإنشاء وتشغيل محطة هيدروجين بحي الفيحاء، باستثمار 30 مليون ريال، وتوفير 8 فرص وظيفية.
كما وقعت الهيئة اتفاقية مع شركة جرير للتسويق لإنشاء وتشغيل فرع لمكتبة جرير ومجموعة من المطاعم والمقاهي في مركز المدينة بحي الفناتير بمحلة سدير، وباستثمار يقدر بـ 40.1 مليون ريال وتوفير أكثر من 50 فرصة وظيفية، وشركة مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية لإنشاء وتشغيل مستشفى في حي الدفي بمحلة الفاروق الجنوبية، باستثمار يقدر بـ 1.2 مليار ريال وتوفير عدد 1800 فرصة وظيفية.
وأتمت الهيئة جملة من الاتفاقيات الصناعية تمثلت في اتفاقية مع شركة المواد الدائرية المتقدمة لإنشاء وتشغيل مصنع لإنتاج أكسيد الفانيديوم وملحقاته بمدينة الجبيل الصناعية 2 بمنطقة البلاسكيم، باستثمار يقدر بأكثر من 3,010 ملايين ريال، ومن المتوقع أن يوفر المشـروع المزمع إقامته عدد 421 وظيفة مباشرة، ومع شـركة كروان الاتحاد لصناعة الورق لإنشاء وتشغيل مصنع لإنتاج لفافات الورق كبيرة الحجم بمدينة الجبيل الصناعية منطقة البلاسكيم، باستثمار يقدر بأكثر من 380 مليون ريال سعودي، ومن المتوقع أن يوفر المشـروع المزمع إقامته عدد 283 وظيفة مباشرة. وفق “أخبار 24”.
وتضمنت الاتفاقيات توقيع عقد مع شـركة خالد بن أحمد الجفالي لإنشاء وتشغيل مصنع لإنتاج إيزوسيانات ثنائي الميثيلين بمدينة الجبيل الصناعية بمنطقة البلاسكيم، باستثمار يقدر بأكثر من 750 مليون ريال سعودي، وتوفير عدد 280 وظيفة مباشرة، ومع شركة بعلبكي للصناعات الكيميائية لإنشاء وتشغيل مصنع لإنتاج مواد البوليستر وخليط بولي إيثير ومركب البوليمر ميثيلين بمدينة الجبيل 2 بمنطقة البلاسكيم، باستثمار يقدر بأكثر من 225 مليون ريال وتوفير 232 وظيفة مباشرة ومع شـركة داو السعودية للمواد و العلوم المحدودة لإنشاء وتشغيل مصنع لإنتاج مذيبات الأمين بمدينة الجبيل الصناعية بمنطقة البلاسكيم، باستثمار يقدر بأكثر من 132 مليون ريال، ويوفر21 وظيفة، ومع شـركة كاليسو المحدودة لإنشاء وتشغيل مصنع لإنتاج بروتين ومغذٍ للأحياء البحرية بمدينة الجبيل الصناعية الجبيل 2، باستثمار يقدر بأكثر من 1,540 مليون ريال، ويوفر 120 وظيفة مباشرة، ومع شركة الحجيلان /داو لإنشاء وتشغيل مصنع لإنتاج الميثيل ثنائي الإيثانول أمين ومركبات الميثيل أمين بقيمة 375 مليون ريال ويوفر 75 وظيفة.