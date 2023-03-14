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جديد المحليات > “الأمن الغذائي”: جاهزون لاستلام القمح المحلي للموسم الزراعي 2023
14/03/2023   3:45 م

“الأمن الغذائي”: جاهزون لاستلام القمح المحلي للموسم الزراعي 2023

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أعلنت الهيئة عن تفعيل خدمة حجز المواعيد من خلال منصة “محصولي” لاستلام القمح المحلي للموسم الزراعي 1444/1445هـ (2023م)، تمهيداً لبدء موسم الاستلام اعتباراً من يوم الأحد 27/8/1444هـ الموافق 19/3/2023م.

وأوضح معالي المحافظ أن الهيئة وفروعها استكملت الاستعدادات لبدء إجراءات الاستلام وذلك من خلال المنصة الرقمية “محصولي”، حيث يمكن للمزارعين البدء بالإجراءات النظامية المعتادة عبر المنصة لتحديد مقر التوريد وحجز المواعيد والاستعلام عن تفاصيل الشحنات المستلمة وانتهاءً بإيداع مستحقات المزارع المالية وذلك بعد اكتمال عملية التوريد ودون الحاجة لمراجعة أياً من فروع الهيئة.

وأشار إلى أن الهيئة حرصت هذا الموسم على تطوير خدماتها الإلكترونية والتي من شأنها تقديم التسهيلات للمزارعين في جميع مناطق المملكة، كما سيتم توجيه رسالة نصية لكافة المزارعين المؤهلين المسجلين بمنصة محصولي تتضمن بيانات الدخول على الرابط.

يذكر بأن مجلس إدارة الهيئة قد أقر في أكتوبر الماضي سعر شراء القمح من المزارعين المحليين للموسم الزراعي الحالي 1444/1445هـ (2023م)، بـ (1750) ريال للطن، وذلك في ضوء المراجعة الدورية للأسعار.

ويأتي ذلك تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم (39) وتاريخ 16/1/1438هـ القاضي بالموافقة على قيام الهيئة بشراء القمح من المزارعين وفقاً لضوابط إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (66) وتاريخ 25/2/1437هـ، والمتضمن تكليف الهيئة بشراء القمح من المزارعين المؤهلين في حال اختيارهم زراعة القمح.

"الأمن الغذائي" تعلن جاهزيتها لاستلام القمح المحلي للموسم الزراعي 2023

وفق “أخبار 24”.

“الأمن الغذائي”: جاهزون لاستلام القمح المحلي للموسم الزراعي 2023

جديد المحليات
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