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جديد المحليات > “الصحة”: فحص 3 ملايين شخص لفيروس الكبدي.. و100 مركز للأمراض التنفسية خلال 2022
14/03/2023   3:45 م

“الصحة”: فحص 3 ملايين شخص لفيروس الكبدي.. و100 مركز للأمراض التنفسية خلال 2022

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كشفت وزارة الصحة عن قيامها بفحص فُحص أكثر من 3 ملايين إنسان لفيروس الكبدي (ج)؛ ضمن مشروع إزالة الفيروس في المملكة خلال العام الماضي.

ولفتت إلى أن عدد إجمالي المفحوصين في المملكة منذ بداية البرنامج وصل إلى 13.5 مليون إنسان، طُعّمَ منهم 73 ألف إنسان بلقاح الحزام الناري، إضافة إلى إطلاق الوزارة لقاح الورم الحليمي، وتطعيم 245 ألف طالبة.

كما شهدت الوزارة خلال العام الماضي 2022م توسعاً في مراكز الرصد المخفري للأمراض التنفسية بلغت 100 مركز، وتفعيل المراقبة المدمجة للأمراض التنفسية.

وبينت أنها واصلت أيضاً في عام 2022م التوسع في خدمات الرعاية العلاجية والوقائية لمصابي نقص المناعة المكتسبة؛ بزيادة المراكز العلاجية في عدد 5 مناطق ليصبح المجموع 16 مركزاً علاجياً،.وفق “أخبار 24”.

وفعلت الوزارة كذلك عيادات السفر في 20 منطقه قُدمت الخدمة لعدد 9120 مستفيداً خلال العام الماضي، إلى جانب إكمال فحص 40 ألف من الفئات عالية الخطورة بفحص الدرن الكامن في 7 مناطق، واكتمال إطلاق الرصد البيئي لفيروس شلل الأطفال في المناطق عالية الخطورة في 3 مناطق.

“الصحة”: فحص 3 ملايين شخص لفيروس الكبدي.. و100 مركز للأمراض التنفسية خلال 2022

جديد المحليات
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