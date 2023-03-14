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جديد المحليات > مغادرة الطائرة الإغاثية الـ16 لمساعدة ضحايا الزلزال في سوريا وتركيا
14/03/2023   3:45 م

مغادرة الطائرة الإغاثية الـ16 لمساعدة ضحايا الزلزال في سوريا وتركيا

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غادرت الطائرة الإغاثية السعودية الـ16 مطار الملك خالد الدولي اليوم (الثلاثاء) متوجهة إلى مطار غازي عنتاب في تركيا.

وتحمل الطائرة على متنها 86 طناً من المواد الإيوائية، تشتمل على 1.7 ألف خيمة، ونحو 11 ألف حقيبة شتوية، و2.5 ألف فرش نوم، و1.8 ألف بطانية.

ويأتي ذلك ضمن الجسر الجوي الإغاثي السعودي الذي يسيّره مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لمساعدة متضرري الزلزال في سوريا وتركيا، إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

مساعدة ضحايا الزلزال في سوريا وتركيا

مساعدة ضحايا الزلزال في سوريا وتركيا

مساعدة ضحايا الزلزال في سوريا وتركيا

مساعدة ضحايا الزلزال في سوريا وتركيا

وفق “أخبار 24”.

مغادرة الطائرة الإغاثية الـ16 لمساعدة ضحايا الزلزال في سوريا وتركيا

جديد المحليات
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