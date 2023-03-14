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رياضة > إقامة نزالات WWE في جدة مايو المقبل بمشاركة أشهر الأبطال العالميين
14/03/2023   3:45 م

إقامة نزالات WWE في جدة مايو المقبل بمشاركة أشهر الأبطال العالميين

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تنظم الهيئة العامة للترفيه منافسات WWE” كينج آند كوين أوف ذا رينج” بمشاركة مجموعة من أشهر الأبطال العالميين الذين يحظون بجماهيرية واسعة حول العالم، خلال شهر مايو القادم في محافظة جدة.

ويُنتظر أن تشهد جولات النزالات حضورًا واسعًا؛ نظرًا لما تتمتع به هذه الرياضة من شعبية هائلة في المملكة، حيث ستكون المرة الأولى التي يقام فيها الحدث المباشر والمميز كينج آند كوين أوف ذا رينج منذ عام 2015م، وأيضا ستكون أول مرة يتم فيها تتويج ملكة منذ إقامة بطولة كوين كراون التي أقيمت خلال عرض WWE كراون جول في الرياض عام 2021م .

وأوضحت الهيئة أنه سيتم إعلان مزيد من التفاصيل حول خلال الأسابيع المقبلة.

يذكر أن حلبات النزالات في المملكة قد شهدت خلال موسم الرياض 2022 جولات أسطورية ضمن منافسات WWE كراون جول، وحظيت بحضور ضخم استمتع بمنافسات عدد من أبطال العالم.وفق “أخبار 24”.

إقامة نزالات WWE في جدة مايو المقبل بمشاركة أشهر الأبطال العالميين

رياضة
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