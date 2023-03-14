توجيه للجهات الحكومية: التنسيق مع “الإسلامية” شرط لتنفيذ “البرامج الدعوية”

صدرت توجيهات للجهات الحكومية والمؤسسات العامة والأهلية بالتنسيق مع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد قبل تنفيذ أي برامج للدعوة والإرشاد.
ونصت التوجيهات على ضرورة التنسيق مع وزارة الشؤون الإسلامية لأخذ مرئياتها بخصوص البرامج الدعوية قبل تنفيذها.
وجاءت التوجيهات بناء على موافقة مجلس الشؤون السياسية والأمنية على توصيات محضر هيئة الخبراء بمجلس الوزراء. وفق “أخبار 24”.
يشار أن وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، تشدد دوماً على أن تغرس الجهود الدعوية والإرشادية، مفاهيم الوسطية والمواطنة الصالحة والتأكيد على أهمية الاعتدال والتصدي للغلو بكافة صوره وأشكاله، وما يخدم تحقيق الأمن والاستقرار لأبناء المجتمع.