“موانئ”: إضافة خدمة ملاحية جديدة تعزز التجارة مع الهند

أعلنت الهيئة العامة للموانئ “موانئ” اليوم (الثلاثاء)، إضافة تحالف شركات ” “X-Press Feedersو “Unifeeder2″ و” Milaha”، خدمة شحن ملاحية جديدة “IMX” إلى ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، بهدف ربط المملكة بشبه القارة الهندية وتوفير خدمات إضافية أمام المستوردين والمصدرين وتعزيز التجارة.
وقالت “موانئء”، إن الخطوة تأتي في إطار المبادرات التي أطلقتها بهدف تحسين مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية مع خدمات الشحن وخطوط الملاحة العالمية، اتساقًا مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية بترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي ومحور ربط ثلاث قارات.
وأوضحت أن الخدمة الجديدة تربط ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام بعدد 6 موانئ عالمية هي “جبل علي” و”خليفة” الإماراتيان، و”نافا شيفا” و”هازيرا سورات” و”موندرا” في الهند، و”حمد” القطري، بعدد 3 سفن تبلغ طاقتها الاستيعابية 3500 حاوية نمطية. وفق “أخبار 24”.
وكانت “موانئ” قد أعلنت في يناير الماضي، إضافة كبرى الخطوط الملاحية عدد 5 خدمات جديدة إلى موانئ جدة الإسلامي، والملك عبدالعزيز بالدمام، والجبيل التجاري، تُسهم في ربط المملكة بعدد 43 ميناء عالميًا.
يُذكر أن ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، الذي يأتي بالمركز الـ 14 عالميًا بـ”مؤشر أداء كفاءة موانئ الحاويات” الصادر عن البنك الدولي، يشهد برامج تطوير مُستمرة تُسهم بدورها في تعزيز إنتاجيته ورفع كفاءته التشغيلية، وتدعم قدراته التشغيلية واللوجستية النوعية، كما أنه يُعد الميناء الرئيس للمملكة على ساحل الخليج العربي.
إضافة خدمة الشحن الملاحية الجديدة “IMX”؛ التي تسهم في تعزيز حركة التجارة بين المملكة وشبه القارة الهندية. pic.twitter.com/DCsJE6uSDj
— مـوانـئ | MAWANI (@MawaniKSA) March 14, 2023