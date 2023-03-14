المراعي ضمن قائمة فوربس للشركات الأكثر ابتكارًا في المملكة 2022

صُنفت شركة المراعي ضمن قائمة فوربس لأكثر 10 شركات ابتكارًا في المملكة العربية السعودية لعام 2022.
وحلت المراعي في المرتبة السادسة بقائمة فوربس التي ضمت العديد من الشركات الكبرى في قطاعات مختلفة شملت الطاقة، والبنوك والمصارف، والاتصالات، والصحة، والبتروكيماويات.
وفي هذا السياق، قال عبد الله العتيبي رئيس التواصل المؤسسي والعلاقات العامة في شركة المراعي: ” إن تصنيف المراعي ضمن قائمة الشركات الأكثر ابتكارًا في المملكة يأتي ضمن استراتيجية الشركة التي تسعى بشكل دؤوب للتطوير والابتكار بشكل دائم، حيث تولي شركة المراعي اهتمامًا كبيرًا للبرامج والخطط الهادفة إلى تطوير منتجاتها، بما يتوافق مع حاجة المستهلك والمعايير العالمية الموثوقة المعتمدة في صناعة الأغذية”.
جدير بالذكر أن شركة المراعي تعتبر أكبر شركة متكاملة راسيًا للألبان في العالم، والأكبر في إنتاج وتوزيع الأغذية والمشروبات في المنطقة، كما تتصدّر علامتها التجارية المرتبة الأولى ضمن تصنيف أكثر العلامات التجارية اختياراً في المملكة العربية السعودية.