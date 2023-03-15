5 مذكرات تفاهم لإمداد الغاز وتطوير التقنيات الزراعية في “داون تاون السعودية”

وقعت شركة داون تاون السعودية، إحدى الشركات المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، 5 مذكرات تفاهم مختلفة عدد من الشركات في مجالات إمدادات الغاز وخدمات المياه والتقنيات الزراعية.
وشملت مذكرات التفاهم، التي تم توقيعها خلال فعاليات منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص الذي يقام تحت شعار “طموح مشترك لاقتصاد مزدهر”، اتفاقات مع كل من شركة حلول الغاز، وشركة المياه الوطنية، وشركة رد سي، وشركة مزارع بادية الزراعية، وشركة مورِق التخصصية الزراعية.
وتهدف مذكرة التفاهم الأولى مع “شركة حلول الغاز”، لبحث فرص التعاون المستقبلية ذات الصلة بإمدادات وخدمات غاز البترول المسال في مشاريع الشركةـ، كما تستهدف مذكرة التفاهم الثانية مع “شركة المياه الوطنية”، مناقشة متطلبات خدمات وحلول المياه والصرف الصحي في المشاريع، فيما تتعلق مذكرة التفاهم الثالثة مع “شركة رد سي”، بمناقشة تصميم وبناء المحميات الزراعية وتطبيق التقنيات الزراعية القائمة على مبادئ الاستدامة.
وتركز مذكرة التفاهم الرابعة مع “شركة مزارع بادية الزراعية”، على تطوير وإنتاج النباتات والمنتجات الزراعية المختلفة باستخدام طرق وتقنيات زراعية مبتكرة، فيما تركز مذكرة التفاهم الخامسة مع “شركة مورِق التخصصية الزراعية”، على توفير أكبر قدر ممكن من المنتجات الزراعية داخل المدن مع استخدام أقل مساحة، وذلك باستخدام أحدث التقنيات الزراعية عموديًا لإنتاج منتجات نوعية ذات جودة عالية وخالية من المبيدات الحشرية، فضلًا عن تخفيض استهلاك المياه بنسبة تصل إلى 90%.
من جانبه، أكد عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي المُكلف لشركة داون تاون السعودية، نايف الحمدان، أن مذكرات التفاهم ستتيح بحث سبل التعاون مع 5 شركات رائدة لبحث ودراسة متطلبات البنية التحتية في المشاريع وتطوير تقنيات زراعية جديدة فيها.
وفق “أخبار 24”.