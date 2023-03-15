دفع الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز وزير الدفاع، (اليوم)، بخريجي الدفعة (81) من طلبة كلية الملك عبد العزيز الحربية، إلى ميادين العمل، بعد أن أنهوا ثلاث سنوات من التدريب والتأهيل العسكري والأكاديمي.
وفي حفلٍ شهده وزير الدفاع، بحضور رئيس الأركان الفريق أول ركن فياض الرويلي، وقائد القوات البرية الفريق ركن فهد المطير؛ أكد اللواء علي الحضيف قائد كلية الملك عبد العزيز الحربية، أن الخريجين تنقلوا بين ميادين المعرفة وخضعوا للتدريب على مبادئ القتال وفنونه ومهاراته، باستخدام أحدث التقنيات وفق منهج تدريبي وتخطيط منظم، حصلوا خلاله على دورة الصاعقة والمظلات، التي تأتي ضمن سياق الإعداد والتأهيل، الذي ترسمه قيادة القوات البرية، وتطبقه كلية الملك عبدالعزيز الحربية بكل دقة وإتقان، حتى أصبحوا في أتم الجاهزية للانضمام إلى زملائهم في ميدان العز والشرف.
بدوره وجّه الخريج عبد العزيز الربيعان (نيابة عن زملائه الخريجين) عظيم امتنانه لأعضاء هيئة التدريس بالكلية، الذين كان لهم دور كبير في غرس القيم العسكرية وتقاليدها في نفوسهم.
#فيديو_الدفاع | سمو وزير الدفاع يرعى حفل تخريج الدفعة 81 من طلبة كلية الملك عبدالعزيز الحربية. pic.twitter.com/HLvN24xlFN
— وزارة الدفاع (@modgovksa) March 14, 2023
وفق “أخبار 24”.