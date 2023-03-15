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رياضة > بـ26 لاعبًا.. رينارد يعلن قائمة الأخضر لمواجهتي فنزويلا وبوليفيا الودية
15/03/2023   7:44 ص

بـ26 لاعبًا.. رينارد يعلن قائمة الأخضر لمواجهتي فنزويلا وبوليفيا الودية

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أعلنت إدارة المنتخب الوطني الأول قائمة المدير الفني إيرڤي رينارد للمشاركة في المعسكر الإعدادي الذي سيقام في محافظة جدة خلال الفترة ( 20 – 28 ) من شهر مارس الجاري، ويأتي المعسكر متزامنًا مع أيام الفيفا في شهر مارس 2023 .

وضمت قائمة رينارد (26) لاعبًا للالتحاق بالمعسكر الذي سينطلق مساء يوم الإثنين القادم، وجاءت أسماؤهم على النحو التالي: محمد العويس، محمد اليامي، نواف العقيدي، سعود عبدالحميد، سلطان الغنام، متعب الحربي، زكريا هوساوي، عبدالإله العمري، علي البليهي، حسان التمبكتي، أحمد شراحيلي، رياض شراحيلي، محمد كنو، حسين القحطاني، عبدالله الخيبري، ناصر الدوسري، سامي النجعي، سالم الدوسري، فهد الرشيدي، عبدالرحمن العبود، عبدالرحمن غريب، عبدالعزيز البيشي، هيثم عسيري، صالح الشهري، فراس البريكان، هارون كمارا.

وسيخوض “الأخضر” خلال معسكره في جدة مباراتين وديتين، حيث سيواجه في المباراة الأولى منتخب فنزويلا يوم 24 مارس، وسيواجه في مباراته الثانية منتخب بوليفيا يوم 28 من ذات الشهر. وستقام كلتا المباراتين على استاد الأمير عبدالله الفيصل.

قائمة الأخضر

وفق “أخبار 24”.

بـ26 لاعبًا.. رينارد يعلن قائمة الأخضر لمواجهتي فنزويلا وبوليفيا الودية

رياضة
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